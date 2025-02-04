لا تأكل بعد هذا الوقت! دراسة تكشف موعد العشاء لتنظيم السكر وحرق الدهون

ماذا كشفته الدراسة؟
- المشاركون في الدراسة الذين انتهوا من تناول آخر وجبة الساعة 5:30 مساءً شهدوا انخفاضًا أكبر في دهون البطن وتحسنًا في مستويات السكر في الدم مقارنة بالآخرين.
- طريقة الصيام هذه تتوافق مع إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، ما يساهم في زيادة فعالية العملية.
كيف يساعد النظام على خفض الدهون في البطن؟
- الصيام يساعد الجسم على حرق الدهون المخزنة، خاصة في منطقة البطن، وذلك بسبب انخفاض مستويات الأنسولين وتحسين حساسية الجسم للأنسولين.
- عندما يقل مستوى الأنسولين، يبحث الجسم عن الدهون المخزنة لاستخدامها كمصدر للطاقة.
الروتين الصحي للصيام المتقطع:
- نظام 16:8 هو الأكثر فعالية: خلاله يتم الصيام لمدة 16 ساعة وتناول الطعام في نافذة من 8 ساعات فقط.
- هذا النظام لا يساعد فقط في خفض الدهون في منطقة البطن، ولكن أيضًا في تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتنظيم مستويات السكر.
نصائح لإدارة النظام في حياتك اليومية:
- يمكنك تخصيص نافذة تناول الطعام وفقًا لأسلوب حياتك. فبعض الأشخاص قد يفضلون تناول الطعام بين الساعة 10 صباحًا و5:30 مساءً، كما في الدراسة، ولكن يمكنك تعديلها لتتناسب مع احتياجاتك.
النظام الغذائي المتوسطي، الذي يتم اتباعه في الدراسة، يُعتبر من الأنظمة الصحية التي تعمل بشكل جيد بالتوازي مع الصيام المتقطع، وبالتالي يمكن أن يكون خيارًا مثاليًا لمن يسعى لتحسين صحته العامة وفقدان الوزن.
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