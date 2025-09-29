لحرق الدهون بشكل أسرع.. ابدأ صباحك بهذه الفواكه السحرية

الوكيل الإخباري- تناول الفواكه في الصباح يمكن أن يكون سرًّا فعّالًا لخسارة الوزن بطريقة طبيعية وصحية، وفقًا لدراسة نشرتها PLOS Medicine.

الفواكه منخفضة السعرات وغنية بالألياف والفيتامينات، وتُساعد في:

✅ الشعور بالشبع

✅ تنظيم السكر في الدم

✅ تحسين الهضم والتمثيل الغذائي



🥝 أفضل الفواكه للإفطار لإنقاص الوزن:

التفاح: غني بالبكتين، يقلل الجوع ويُبطئ الهضم.

التوت بأنواعه: منخفض السعرات، يعزز الأنسولين ويقلل الالتهاب.

الجريب فروت: يقلل الشهية ومحيط الخصر.

الكمثرى: تُنظم السكر وتمنح شبعًا طويلًا.

الكيوي: يدعم الهضم وفيتامين C.

البطيخ: يرطّب ويمنح امتلاءً بسعرات قليلة.



📌 الاستمرارية هي المفتاح!

تناول الفواكه يوميًا في وجبة الإفطار يمكن أن يُغيّر عاداتك الغذائية، ويُسهم بفاعلية في رحلة فقدان الوزن والصحة العامة.