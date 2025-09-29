لحرق الدهون بشكل أسرع.. ابدأ صباحك بهذه الفواكه السحرية

الفواكه منخفضة السعرات وغنية بالألياف والفيتامينات، وتُساعد في:
✅ الشعور بالشبع
✅ تنظيم السكر في الدم
✅ تحسين الهضم والتمثيل الغذائي
🥝 أفضل الفواكه للإفطار لإنقاص الوزن:
التفاح: غني بالبكتين، يقلل الجوع ويُبطئ الهضم.
التوت بأنواعه: منخفض السعرات، يعزز الأنسولين ويقلل الالتهاب.
الجريب فروت: يقلل الشهية ومحيط الخصر.
الكمثرى: تُنظم السكر وتمنح شبعًا طويلًا.
الكيوي: يدعم الهضم وفيتامين C.
البطيخ: يرطّب ويمنح امتلاءً بسعرات قليلة.
تناول الفواكه يوميًا في وجبة الإفطار يمكن أن يُغيّر عاداتك الغذائية، ويُسهم بفاعلية في رحلة فقدان الوزن والصحة العامة.
