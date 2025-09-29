الإثنين 2025-09-29 12:47 م
 

لحرق الدهون بشكل أسرع.. ابدأ صباحك بهذه الفواكه السحرية

تعبيرية
 
الإثنين، 29-09-2025 11:28 ص

الوكيل الإخباري-   تناول الفواكه في الصباح يمكن أن يكون سرًّا فعّالًا لخسارة الوزن بطريقة طبيعية وصحية، وفقًا لدراسة نشرتها PLOS Medicine.

الفواكه منخفضة السعرات وغنية بالألياف والفيتامينات، وتُساعد في:
✅ الشعور بالشبع
✅ تنظيم السكر في الدم
✅ تحسين الهضم والتمثيل الغذائي

 


🥝 أفضل الفواكه للإفطار لإنقاص الوزن:
التفاح: غني بالبكتين، يقلل الجوع ويُبطئ الهضم.
التوت بأنواعه: منخفض السعرات، يعزز الأنسولين ويقلل الالتهاب.
الجريب فروت: يقلل الشهية ومحيط الخصر.
الكمثرى: تُنظم السكر وتمنح شبعًا طويلًا.
الكيوي: يدعم الهضم وفيتامين C.
البطيخ: يرطّب ويمنح امتلاءً بسعرات قليلة.

 

📌 الاستمرارية هي المفتاح!
تناول الفواكه يوميًا في وجبة الإفطار يمكن أن يُغيّر عاداتك الغذائية، ويُسهم بفاعلية في رحلة فقدان الوزن والصحة العامة.

 

 

