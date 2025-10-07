الثلاثاء 2025-10-07 02:50 م
 

لماذا يتساقط الشعر خلال العلاج الكيميائي؟ وما مدى استمرارية ذلك؟

يب
تعبيرية
 
الثلاثاء، 07-10-2025 02:19 م

الوكيل الإخباري-   يُعد تساقط الشعر من الآثار الجانبية الشائعة للعلاج الكيميائي، ويحدث نتيجة تأثير الأدوية على خلايا بصيلات الشعر، كونها من الخلايا سريعة الانقسام مثل الخلايا السرطانية.

اضافة اعلان


أبرز أسباب تساقط الشعر أثناء العلاج:
تلف بصيلات الشعر: بسبب استهداف الأدوية للخلايا النشطة.
اضطراب دورة نمو الشعر: بعض الأدوية توقف النمو فجأة.
تأثير الأدوية عبر الدم: تصل البصيلات وتؤثر عليها.
الإجهاد التأكسدي والالتهابات: تؤثر على فروة الرأس وتسبب تساقطًا أوسع.
العوامل الفردية: مثل الوراثة والحالة الصحية، تلعب دورًا في شدّة التساقط.


هل يعود الشعر؟
نعم، عادةً ما يعود النمو بعد 1-3 أشهر من انتهاء العلاج، وقد يختلف الشعر الجديد مؤقتًا في اللون أو الملمس.


ويعتبر كثيرون عودة الشعر رمزًا للتعافي، فيما يستخدم البعض الشعر المستعار أو الأوشحة مؤقتًا لتجاوز هذه المرحلة.

 

لبنان 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

تكنولوجيا HDR.. التقنية التي تجعل الصورة تنبض بالحياة

إرادة ملكية

أخبار محلية إرادة ملكية بالموافقة على تعيين قضاة - اسماء

فافا

فيديو منوع متداول: أسهل وأفضل طريقة للنوم خلال 60 ثانية

فافا

فيديو منوع استشاري يروي قصة مؤثرة: حمل عروسه يوم الزفاف فأصيب بانزلاق غضروفي وانتهى الأمر بالطلاق

فلفل

فيديو منوع شاب يوثق دقيقة من واقع السفر عبر البحر: كل شيء يتحرك

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية عقد امتحان مزاولة مهنة فني الأسنان في المجلس التمريضي الأردني

للا

فيديو منوع "برغر" بحشوة الشوكولاتة

لاافا

فيديو منوع متداول: حل مشكلة الخطوط الخضراء في هواتف الايفون



 
 





الأكثر مشاهدة