لماذا يتساقط الشعر خلال العلاج الكيميائي؟ وما مدى استمرارية ذلك؟

أبرز أسباب تساقط الشعر أثناء العلاج:
تلف بصيلات الشعر: بسبب استهداف الأدوية للخلايا النشطة.
اضطراب دورة نمو الشعر: بعض الأدوية توقف النمو فجأة.
تأثير الأدوية عبر الدم: تصل البصيلات وتؤثر عليها.
الإجهاد التأكسدي والالتهابات: تؤثر على فروة الرأس وتسبب تساقطًا أوسع.
العوامل الفردية: مثل الوراثة والحالة الصحية، تلعب دورًا في شدّة التساقط.
هل يعود الشعر؟
نعم، عادةً ما يعود النمو بعد 1-3 أشهر من انتهاء العلاج، وقد يختلف الشعر الجديد مؤقتًا في اللون أو الملمس.
ويعتبر كثيرون عودة الشعر رمزًا للتعافي، فيما يستخدم البعض الشعر المستعار أو الأوشحة مؤقتًا لتجاوز هذه المرحلة.
