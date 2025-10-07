لماذا يتساقط الشعر خلال العلاج الكيميائي؟ وما مدى استمرارية ذلك؟

الوكيل الإخباري- يُعد تساقط الشعر من الآثار الجانبية الشائعة للعلاج الكيميائي، ويحدث نتيجة تأثير الأدوية على خلايا بصيلات الشعر، كونها من الخلايا سريعة الانقسام مثل الخلايا السرطانية.

أبرز أسباب تساقط الشعر أثناء العلاج:

تلف بصيلات الشعر: بسبب استهداف الأدوية للخلايا النشطة.

اضطراب دورة نمو الشعر: بعض الأدوية توقف النمو فجأة.

تأثير الأدوية عبر الدم: تصل البصيلات وتؤثر عليها.

الإجهاد التأكسدي والالتهابات: تؤثر على فروة الرأس وتسبب تساقطًا أوسع.

العوامل الفردية: مثل الوراثة والحالة الصحية، تلعب دورًا في شدّة التساقط.



هل يعود الشعر؟

نعم، عادةً ما يعود النمو بعد 1-3 أشهر من انتهاء العلاج، وقد يختلف الشعر الجديد مؤقتًا في اللون أو الملمس.



ويعتبر كثيرون عودة الشعر رمزًا للتعافي، فيما يستخدم البعض الشعر المستعار أو الأوشحة مؤقتًا لتجاوز هذه المرحلة.