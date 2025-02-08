لمقاومة أعراض الشيخوخة.. تناول هذا الطعام السحري

الوكيل الإخباري- يُعتبر الجوز من الخيارات المثالية للأشخاص الذين يرغبون في تناول وجبات خفيفة لذيذة وصحية. فهو يوفر العديد من الفوائد الصحية مثل:

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مضاد للأكسدة: يحتوي الجوز على مضادات أكسدة قوية مثل البوليفينول والميلاتونين، التي تحمي الجسم من الالتهابات وتقلل من تأثير الجذور الحرة التي تؤدي إلى الإجهاد التأكسدي.



مفيد للدماغ: يساعد الجوز في تحسين صحة الدماغ ويقلل من خطر الأمراض العصبية التنكسية. كما أن تناول الجوز قد يحسن الذاكرة، خاصة بين الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.



تحسين صحة القلب: بفضل احتوائه على أحماض أوميغا 3 الدهنية، يُساهم الجوز في تقليل الالتهابات، ويعمل على خفض الكوليسترول الضار، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.



إدارة الوزن: تساعد الأحماض الدهنية والألياف في الجوز على تقليل الشهية وتعزيز الشعور بالشبع، مما يمكن أن يساهم في تقليص محيط الخصر والمساعدة في إدارة الوزن.



تحسين الحالة النفسية: تشير الدراسات إلى أن تناول الجوز يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب، حيث يعزز من الوظائف الإدراكية، بما في ذلك الذاكرة والقدرة على التعامل مع التوتر.



إذن، يمكن القول إن إضافة الجوز إلى النظام الغذائي اليومي هو خيار صحي ولذيذ، لا يساهم فقط في تعزيز الصحة البدنية، بل يساعد أيضاً في تحسين الصحة النفسية والعقلية.