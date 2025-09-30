ما هي الوصفة الذهبية لصحة الجسم والدماغ؟

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Foods عن فوائد جديدة لأحماض أوميغا-3 وأوميغا-6 الدهنية، تتجاوز دعم صحة القلب لتشمل الوقاية من الاكتئاب، وخفض مستويات الدهون الثلاثية، والمساعدة في الحماية من أمراض الشيخوخة مثل الخرف والسرطان.

وأوضح الباحثون أن الجسم لا يستطيع إنتاج هذه الأحماض الدهنية الأساسية بشكل طبيعي، ما يجعل الحصول عليها من الغذاء أو المكملات أمرًا ضروريًا. لكن الأهم، بحسب الدراسة، هو تحقيق التوازن بين النوعين، إذ يُوصى بنسبة تتراوح بين 4:1 و1:1 لأوميغا-6 إلى أوميغا-3.



وأشار التقرير إلى أن النمط الغذائي الغربي يميل إلى الإفراط في أوميغا-6، ما قد يعزز الالتهابات في الجسم، فيما يُنصح بمراقبة مصادر أوميغا-3، مثل زيت السمك، لاحتمال احتوائها على شوائب كالمعادن الثقيلة أو تأكسدها بفعل التخزين.



وحذّر الباحثون من تناول مكملات أوميغا-3 دون استشارة الطبيب، خاصةً لدى من يتناولون أدوية مثل موانع التجلط أو خافضات الضغط، لتجنب التداخلات الدوائية.