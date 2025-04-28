الإثنين 2025-04-28 02:02 م
 

نصائح هامة لمرضى الربو في الطقس المحمل بالأتربة

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تعبيرية
 
الإثنين، 28-04-2025 01:09 م

الوكيل الإخباري-   قد يعاني مرضى الربو من مشاكل صحية إضافية في الطقس المتقلب، خصوصًا مع زيادة الأتربة والغبار. لتقليل الأعراض وتجنب المضاعفات، يُنصح باتباع بعض الإجراءات الوقائية:

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مراقبة الطقس: يجب على مرضى الربو متابعة حالة الطقس بشكل دوري قبل الخروج لتجنب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة والرطوبة أو العواصف الترابية.
اتخاذ الاحتياطات عند الخروج: من الضروري ارتداء الكمامة والنظارات الشمسية عند الخروج للحد من استنشاق الغبار وحماية العين من الأتربة.
الحفاظ على صحة الجسم داخليًا: من المهم إغلاق النوافذ والأبواب لمنع دخول الأتربة إلى المنزل، واستخدام أجهزة تنقية الهواء وتنظيف المنزل بانتظام لضمان هواء نظيف.
تناول أدوية الربو بانتظام: يجب الالتزام بأخذ الأدوية وفقًا لخطة العلاج المقررة من الطبيب، بما في ذلك البخاخات، لتقليل الأعراض.
تجنب التدخين: ينبغي تجنب التدخين والتدخين السلبي نهائيًا، خاصة في الطقس المتغير، لأنهما يزيدان من تهيج المجاري الهوائية ويزيدان من خطر نوبات الربو

 

الكونسلتو 

 
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