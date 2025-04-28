نصائح هامة لمرضى الربو في الطقس المحمل بالأتربة

مراقبة الطقس: يجب على مرضى الربو متابعة حالة الطقس بشكل دوري قبل الخروج لتجنب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة والرطوبة أو العواصف الترابية.
اتخاذ الاحتياطات عند الخروج: من الضروري ارتداء الكمامة والنظارات الشمسية عند الخروج للحد من استنشاق الغبار وحماية العين من الأتربة.
الحفاظ على صحة الجسم داخليًا: من المهم إغلاق النوافذ والأبواب لمنع دخول الأتربة إلى المنزل، واستخدام أجهزة تنقية الهواء وتنظيف المنزل بانتظام لضمان هواء نظيف.
تناول أدوية الربو بانتظام: يجب الالتزام بأخذ الأدوية وفقًا لخطة العلاج المقررة من الطبيب، بما في ذلك البخاخات، لتقليل الأعراض.
تجنب التدخين: ينبغي تجنب التدخين والتدخين السلبي نهائيًا، خاصة في الطقس المتغير، لأنهما يزيدان من تهيج المجاري الهوائية ويزيدان من خطر نوبات الربو
-
أخبار متعلقة
-
طرق فعّالة لعلاج السعال: إليكم التفاصيل
-
فقدان الوزن خلال 4 أسابيع.. حمية كورية تثير جدلاً واسعاً
-
أطباء يحذرون من النوم على البطن.. ما السبب؟
-
لماذا يعد فقدان الوزن بعد سن الخمسين أمراً صعباً؟
-
هذه العادة خطيرة قبل النوم.. فما هي؟
-
ماذا يحدث للجسم عند تناول السمن يوميا ؟
-
أضرار تخزين الطماطم لفترة طويلة وكيفية تجنبها
-
5 علامات بعد التمرين تستوجب استشارة طبية فورا