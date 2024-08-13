نقص المغنيسيوم يرتبط بأمراض التنكس العصبي

الوكيل الإخباري- توصلت دراسة جديدة إلى السبب وراء أهمية اتباع نظام غذائي غني بالمغنيسيوم للصحة، حيث يقلل من خطر تلف الحمض النووي والاضطرابات التنكسية المزمنة.



ووجد فريق البحث من جامعة ساوث أستراليا رابطاً قوياً بين انخفاض مستويات المغنيسيوم وكميات عالية من حمض أميني سام للجينات يسمى الهوموسيستين.



وهذا المزيج السام يلحق الضرر بجينات الجسم، ما يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر، وباركنسون، وأمراض الجهاز الهضمي، ومجموعة من أنواع السرطان، والسكري.



وبحسب "مديكال إكسبريس"، يمكن الحصول على مزيد من المغنيسيوم من خلال أطعمة مثل: الحبوب الكاملة، والخضروات الورقية الخضراء الداكنة، والمكسرات، والبقول، والشوكولاتة الداكنة، والموز، وبذور الشيا.



وفي الدراسة، فحص الباحثون عينات دم من 172 شخصاً بالغاً في منتصف العمر، وتبين وجود علاقة مباشرة بين انخفاض مستويات المغنيسيوم في الدم (أقل من 18 ملغ/لتر) وزيادة تلف الحمض النووي.



وقال الدكتور بيرمال ديو الباحث الرئيسي: "تناول كميات قليلة من المغنيسيوم (أقل من 300 ملغ يومياً) يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، ولكن دوره في منع تلف الحمض النووي لم تتم دراسته بالكامل لدى البشر حتى الآن".



ويعد المغنيسيوم رابع أكثر المعادن وفرة في جسم الإنسان. ويحتاج إليه أكثر من 600 إنزيم كعامل مساعد، ويحتاج إليه ما يقرب من 200 إنزيم لتنشيط العمليات الحيوية في الجسم.