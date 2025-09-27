هل يساعد الزنك في التغلب على نزلات البرد بسرعة؟

🔹 فوائد الزنك:
يدعم المناعة ويمنع التصاق الفيروسات بالخلايا.
يقلل من الالتهابات واحتقان الأنف.
يقوي الغشاء المخاطي بالجهاز التنفسي.
🔹 أفضل وقت لتناوله:
خلال أول 24 ساعة من ظهور الأعراض.
🔹 مصادر الزنك:
المحار، اللحوم، المكسرات، البيض، الحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان.
🔹 تحذير:
الإفراط في تناول الزنك قد يسبب الغثيان والدوخة وفقدان الشم.
💡 ينصح بالراحة، الترطيب، استنشاق البخار، واستخدام مسكنات خفيفة إلى جانب الزنك لتسريع الشفاء.
