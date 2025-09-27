هل يساعد الزنك في التغلب على نزلات البرد بسرعة؟

الوكيل الإخباري- يصاب معظم البالغين بنزلات البرد عدة مرات سنويًا، ومع غياب علاج نهائي، تشير الدراسات إلى أن الزنك قد يقلل من مدة الإصابة ويخفف حدة الأعراض.

🔹 فوائد الزنك:

يدعم المناعة ويمنع التصاق الفيروسات بالخلايا.

يقلل من الالتهابات واحتقان الأنف.

يقوي الغشاء المخاطي بالجهاز التنفسي.



🔹 أفضل وقت لتناوله:

خلال أول 24 ساعة من ظهور الأعراض.

🔹 مصادر الزنك:

المحار، اللحوم، المكسرات، البيض، الحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان.



🔹 تحذير:

الإفراط في تناول الزنك قد يسبب الغثيان والدوخة وفقدان الشم.

💡 ينصح بالراحة، الترطيب، استنشاق البخار، واستخدام مسكنات خفيفة إلى جانب الزنك لتسريع الشفاء.