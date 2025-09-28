هل يسبب واقي الشمس نقص فيتامين D؟ إليك الحقيقة

الوكيل الإخباري- رغم انتشار المخاوف من أن استخدام واقي الشمس قد يؤدي إلى نقص فيتامين د، تشير الدراسات إلى أن هذه المخاوف غير دقيقة.

🔸 واقي الشمس لا يمنع إنتاج فيتامين D

حتى عند استخدامه بانتظام وبالكمية الموصى بها، يظل جزء من الأشعة فوق البنفسجية (UVB) يخترق الجلد، ويكفي لتحفيز إنتاج فيتامين د.



كيف يعمل واقي الشمس؟

يحتوي على فلاتر كيميائية (مثل: أفوبنزون) تمتص الأشعة.

أو فلاتر معدنية (مثل: أكسيد الزنك) تعكس الأشعة بعيداً عن الجلد.



عوامل تؤثر على فيتامين D أكثر من واقي الشمس:

وقت التعرض للشمس (منتصف النهار أفضل).

لون البشرة (البشرة الداكنة تنتج الفيتامين بنسبة أقل).

العمر (الإنتاج يقل مع التقدم في السن).

نمط الحياة (البقاء في أماكن مغلقة أو ارتداء ملابس كثيفة يقلل التعرض).



تحذير: لا تفرط في مكملات فيتامين D

رغم فوائده، تناول جرعات زائدة قد يسبب:

غثيان، قيء، ضعف عضلات

فقدان شهية، كثرة التبول، عطش مفرط

خطر تكوّن حصى الكلى



🟢 الخلاصة: استخدم واقي الشمس لحماية بشرتك بثقة، فهو لا يمنع جسمك من إنتاج فيتامين د. فقط احرص على التعرّض الذكي للشمس واتباع نمط حياة متوازن.