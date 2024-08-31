5 أسباب لالتهاب اللوزتين في فصل الصيف

الوكيل الإخباري- يعتبر التهاب اللوزتين أكثر شيوعاً في فصل الشتاء، إلا أنه يمكن أن يحدث أيضاً في فصل الصيف نتيجة لعدة عوامل. تختلف الأعراض حسب شدة الإصابة.

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علامات التهاب اللوزتين:

تختلف أعراض التهاب اللوزتين من شخص لآخر، ولكن هناك علامات شائعة تدل على الإصابة، تشمل:

التهاب الحلق: الشعور بألم أو حرقان في الحلق هو أولى العلامات الواضحة لالتهاب اللوزتين، وقد يصبح الألم أكثر حدة عند البلع أو التحدث.



تضخم اللوزتين: عند الإصابة بالتهاب، يمكن أن تتضخم اللوزتان وتصبحان حمراء وملتهبتين، وفي بعض الأحيان، قد تظهر بقع بيضاء أو صديد على سطح اللوزتين.



صعوبة في البلع: الالتهاب والتورم يمكن أن يجعلان عملية البلع مؤلمة وصعبة، خاصة عند تناول الطعام أو شرب السوائل.



الحمى: الحمى هي رد فعل طبيعي من الجسم لمكافحة العدوى، ويمكن أن ترتفع درجة حرارة الجسم بشكل ملحوظ عند الإصابة بالتهاب اللوزتين.



تورم الغدد اللمفاوية: قد تتورم الغدد اللمفاوية في الرقبة تحت الفك السفلي نتيجة للالتهاب، مما يؤدي إلى الشعور بالألم عند لمسها.



رائحة الفم الكريهة: الالتهاب والصديد المتراكم على اللوزتين يمكن أن يسببا رائحة فم كريهة.

بحة الصوت: الالتهاب يمكن أن يؤثر على الأحبال الصوتية، مما يؤدي إلى بحة في الصوت أو فقدان الصوت جزئيًا.



أسباب التهاب اللوزتين في فصل الصيف:

رغم أن فصل الصيف يتميز بالدفء والرطوبة، إلا أن هناك عدة عوامل قد تسبب التهاب اللوزتين في هذا الفصل، منها:



التعرض للهواء البارد المفاجئ: الانتقال من الجو الحار إلى الأماكن المكيفة الباردة بشكل مفاجئ يمكن أن يؤدي إلى التهاب الحلق واللوزتين. يمكن أن يضعف الهواء البارد الدفاعات الطبيعية للجهاز التنفسي، مما يسهل على الفيروسات أو البكتيريا التسبب في الالتهاب.



تناول المشروبات الباردة: استهلاك المشروبات المثلجة بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى تهيج الحلق واللوزتين، مما يساهم في حدوث الالتهاب.



العدوى الفيروسية والبكتيرية: في فصل الصيف، يمكن أن تنتشر العدوى الفيروسية أو البكتيرية بسهولة، خاصة في الأماكن المزدحمة مثل المسابح أو الشواطئ. فيروسات مثل فيروس البرد أو بكتيريا المكورات العقدية يمكن أن تكون السبب في التهاب اللوزتين.



الحساسية الموسمية: في فصل الصيف، تزداد نسبة حبوب اللقاح والغبار في الهواء، مما يؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بالحساسية التي يمكن أن تساهم في تهيج اللوزتين والتهابها.



التعرض للأتربة والتلوث: الهواء الملوث والأتربة في الهواء يمكن أن يسببا تهيجاً للحنجرة واللوزتين، مما يؤدي إلى التهابها.