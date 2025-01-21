5 أضرار قد يسببها الجرجير لصحتك

أضرار الجرجير:
- اضطرابات المعدة:
رغم أن الألياف الموجودة في الجرجير تساعد في تعزيز الهضم، إلا أن تناول كميات كبيرة منه قد يسبب اضطرابات في المعدة.
- النزيف:
الجرجير قد يُبطئ عملية تخثر الدم، مما يزيد من خطر التعرض للنزيف، خاصة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نزيفية.
- نقص البوتاسيوم:
تناول الجرجير بكثرة قد يؤدي إلى انخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم، نظرًا لخصائصه المدرة للبول، مما يتسبب في فقدان الكثير من البوتاسيوم.
- خطر قبل العمليات الجراحية:
من المهم التوقف عن تناول الجرجير قبل إجراء العمليات الجراحية بأسبوعين، حيث قد يسبب انخفاض سكر الدم وحدوث النزيف أثناء الجراحة، مما يعرض المريض للخطر.
- التداخل مع بعض الأدوية:
يجب توخي الحذر عند تناول الجرجير مع بعض الأدوية، حيث قد يتداخل معها ويسبب مشاكل صحية، مثل:
الليثيوم: يقلل الجرجير من قدرة الجسم على التخلص من الليثيوم، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوياته.
أدوية السكري: قد يسبب الجرجير انخفاضًا حادًا في سكر الدم.
مدرات البول: الإفراط في تناول الجرجير قد يؤدي إلى نقص البوتاسيوم لدى الأشخاص الذين يتناولون مدرات البول.
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