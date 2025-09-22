9 علامات مفاجئة تدل على أنك لا تنام جيدا

الوكيل الإخباري- يُعد النوم وقتًا حيويًا لإصلاح الجسم وإعادة التوازن، وليس مجرد حالة خمول كما يظن البعض. لكن كثيرين يعانون من قلة النوم أو سوء جودته لأسباب متعددة مثل الضغط النفسي أو نمط الحياة، دون أن يدركوا أثره العميق على الصحة.

وإليك أبرز 9 علامات غير متوقعة قد تشير إلى أن نومك غير كافٍ أو غير مريح، بحسب تقرير نشره موقع News 10:

الصداع الصباحي: يحدث بسبب ضعف تدفق الأكسجين إلى الدماغ أثناء النوم.

ضعف التركيز والذاكرة: نتيجة تأثير قلة النوم على الدماغ.

الرغبة في الوجبات السريعة: بسبب اضطراب هرموني يزيد الجوع.

تقلبات المزاج والانفعال: النوم السيئ يؤثر على تنظيم العواطف.

تدهور صحة البشرة: النوم السيئ يُسرّع الشيخوخة ويزيد حب الشباب.

ضعف التحمّل للتوتر: قلة النوم تُضعف قدرتك على مواجهة الضغوط.

انخفاض الطاقة رغم عدد ساعات كافٍ: بسبب نوم غير عميق أو متقطع.

ضعف المناعة: النوم القليل يُضعف الاستجابة المناعية للجسم.

مشاكل هضمية: مثل الانتفاخ أو الإمساك بسبب اضطراب ميكروبات الأمعاء.

إذا كنت تعاني من بعض هذه الأعراض، فقد تكون إشارة قوية لإعادة تقييم نمط نومك وتحسين جودته، لأن تأثيراته لا تقتصر على التعب فقط، بل تمتد إلى صحتك الجسدية والنفسية.