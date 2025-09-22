9 علامات مفاجئة تدل على أنك لا تنام جيدا

وإليك أبرز 9 علامات غير متوقعة قد تشير إلى أن نومك غير كافٍ أو غير مريح، بحسب تقرير نشره موقع News 10:
الصداع الصباحي: يحدث بسبب ضعف تدفق الأكسجين إلى الدماغ أثناء النوم.
ضعف التركيز والذاكرة: نتيجة تأثير قلة النوم على الدماغ.
الرغبة في الوجبات السريعة: بسبب اضطراب هرموني يزيد الجوع.
تقلبات المزاج والانفعال: النوم السيئ يؤثر على تنظيم العواطف.
تدهور صحة البشرة: النوم السيئ يُسرّع الشيخوخة ويزيد حب الشباب.
ضعف التحمّل للتوتر: قلة النوم تُضعف قدرتك على مواجهة الضغوط.
انخفاض الطاقة رغم عدد ساعات كافٍ: بسبب نوم غير عميق أو متقطع.
ضعف المناعة: النوم القليل يُضعف الاستجابة المناعية للجسم.
مشاكل هضمية: مثل الانتفاخ أو الإمساك بسبب اضطراب ميكروبات الأمعاء.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع ضغط الدم الخفي.. كيف تكشفه مبكرا؟
-
اللحمية عند الأطفال: متى تستدعي الجراحة؟
-
هل مخاط الأنف يمكن أن يؤثر على الرئة؟
-
لعق الكلاب لأقدامها في الشتاء.. عادة طبيعية أم مؤشر على مشكلة صحية؟
-
علامات خفية لأمراض الكلى
-
دواء جديد يبشّر بعلاج الخرف وتأخير الشيخوخة الدماغية
-
الألياف البلاستيكية الدقيقة وتأثيرها على قوة العظام
-
التين.. كنز غذائي لصحة الهضم والقلب والبشرة