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الثلاثاء، 10-11-2020 02:40 م

جورجيا.. من المناطق الآمنة للسفر في ظل جائحة كورونا

سياحة_جورجيا_تبليسي


الوكيل الاخباري- تعتبر تبليسي عاصمة جورجيا من وجهات السفر الآمنة في ظل جائحة كورونا نسبة إلى الاجراءات المتخذة التي تتعلق بالنظافة في أماكن الإقامة والمطاعم والمتاجر، والتدابير مثل تغيير مرشحات تكييف الهواء بين كل إقامة مسافر وآخر، وتوفير الأقنعة والتباعد الاجتماعي.


تبليسي هي عاصمة جورجيا، وهي دولة كانت من بين الأقل تضررًا بفيروس كورونا في العالم، كان رد فعل البلاد سريعًا للغاية بإجراءات أبقت الوباء عند مستوى منخفض، كما ان حالات الإصابة بكوفيد 19 في جورجيا قليلة ، مقارنة بالدول الأوروبية الأكثر تضررًا.

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و تبليسي هي وجهة تمزج بشكل مثالي الماضي والحاضر والمستقبل، بالإضافة إلى الثقافة والترفيه، وأصبحت عاصمة جورجيا أكثر عصرية من أي وقت مضى في عام 2020؛ إنها الوجهة المثالية لعشّاق الثقافة وفنّ الطهي والتنوع والعمارة.


تمتزج المباني الهوسمانية الرائعة مع المباني التي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى.

 

ويمكن للمرء أيضًا رؤية المباني الكلاسيكية الجديدة أو السوفيتية أو الحديثة للغاية.

 

كما تحترم تبليسي ماضيها وتتجه نحو المستقبل، وهناك يدعى السائح إلى الصعود إلى قمة تبليسي والاستمتاع بتمثال كارتليس ديدا، حامي المدينة. يقدم هذا الموقع بانوراما استثنائية للعاصمة الجورجية وجسر السلام وصرح Metekhi وحمامات الكبريت وبرج الساعة المذهل - أحد المعالم المعمارية الرئيسة في تبليسي ومتنزه Mtatsminda الترفيهي للصغار والكبار؛ هناك المئات من التجارب الفريدة للعيش في تبليسي.


والإجراءات الصحية المتبعة في تبليسي هي، ارتداء أقنعة الوجه في جميع الأماكن العامة المغلقة ووسائل النقل العام (سيارات الأجرة والحافلات والمترو).

 

المصدر: سيدتي


 




 

 


 

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