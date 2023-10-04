أحدث ظهور لنجل الفنان التركي "مهند" يشعل مواقع التواصل- صورة

الوكيل الاخباري- لفتت صورة متداولة على مواقع التواصل للفنان التركي كيفانش تاتليتوغ وابنه كورت إيفي، أنظار الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير مع اللقطة التي حمل فيها النجم ابنه بحنيّه على كتفه.



وتم التقاط صورة "تاتليتوغ" خلال دخوله مع ابنه "كورت إيفي" إلى المستشفى، وشاركت صفحة "2.sayfaofficial" المتخصصة بأخبار المشاهير صورة الفنان مع ابنه خلال مغادرتهما المستشفى معًا، وتبيّن أنها خلال يوم تطعيم الابن.



وقال "تاتليتوغ" خلال لقاء مع الصحافة "إنه يوم تطعيم الولد..لا تؤاخذوني واسمحوا لي بالذهاب".



أما الجمهور فذهب لتشبيه الابن بوالده، بعد أن أصبح شعره ذهبيًا أشقر، وسط توقعات أن يصير الابن "كورت إيفي" مثل والده الشهير في الوطن العربي بـ"مهند".



وحظيت الصورة بتفاعل كبير لأنها المرة الأولى الذي يظهر فيها ابن النجم التركي "كيفانش" بشكل واضح.

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