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الإثنين، 02-08-2021 10:58 ص

أحلام تتخذ قرارا مفاجئاً - صور

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الوكيل الإخباري - فاجأت الفنانة الامارتية أحلام متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بقرار ابتعادها لفترة شهر للاستراحة بعد فترة طويلة من النشاط الفني والكليبات المتنوعة لأغاني ألبومها الأخير.

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ونشرت أحلام صورة لها عبر صفحاتها وعلقت عليها "مساء الخير حبايبي قررت آخذ اجازة قصيره لمده شهر راحه واستجمام قبل بدء موسم حافل باذن الله اول شهر تسعه اللهم اني استودعتك نفسي وذريتي ومن معي فأحفظنا بحفظك وامانك.. استودعتكم الله".

 

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع خبر أحلام، متمنيين لها عطلة سعيدة، متسائلين عن وجهتها والمكان الذي اختارتها لعطلتها، خاصة وأنها وضعت إيموجي لطائرة، في إشارة منها إلى أنها تنوي السفر والاستجمام في عطلة الصيف.





المصدر - لبنان 24 


 




 

 


 

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