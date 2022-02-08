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الثلاثاء، 08-02-2022 02:25 م

أحلام رئيسة لجنة أيدول السعودية

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الوكيل الإخباري - لسنوات طويلة شغلت النجمة أحلام الناس والجمهور بعد مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج "أراب آيدول" والجميع يذكر مشاداتها مع الفنان راغب علامة التي وصلت الى حدود الخلاف في الاعلام.

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اليوم مع النشاط الفني السعودي في عالمي الترفيه والإعلام، قررت شبكة أم بي سي إطلاق النسخة الجديدة من آيدول لكن هذه المرة من السعودية، وعلى غرار عراق آيدول بدأت التحضيرات النهائية لإطلاق الموسم الاول من "سعودي آيدول" لتقدم المواهب السعودية والسعي لنيل اللقب.

لا معلومات كثيرة عن لجنة التحكيم، ولو أن أم بي سي اختارت حتى الساعة النجمة أحلام والنجم السعودي عبادي الجوهر ليكون ضمن اللجنة، ورغم عدم تأكيد أو موافقة الجوهر النهائية، ستترأس أحلام لجنة المدربين للخروج بمشترك واحد سيحمل اللقب للمرة الأولى عبر فضائية أم بي سي في برنامج سعودي الهوية.

 

يذكر أن أحلام شاركت زميلتها نوال الكويتية قبل أيام في حفل كبير أقيم ضمن فعاليات مواسم الرياض وحصد نجاحاً واضحاً إن لجهة المتابعة أو حضور الجمهور من كافة مناطق السعودية، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي الى تغريدات ومواقف عبرت عن فرحتها لما تضمنه الحفل وتصدر وسم نوال أحلام موقع تويتر طيلة فترة السهرة.

نواعم

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