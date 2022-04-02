أحمد العوضي يشوق الجمهور حول خوض ياسمين عبد العزيز السباق الرمضاني-فيديو

الوكيل الإخباري - شوّق الفنان أحمد العوضي، جمهور زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بنشره مقطعاً مصوّراً عبر حسابه الخاص في "إنستغرام"، ظهرت فيه ياسمين والفنان كريم محمود عبد العزيز في مشهد تمثيلي، وعلّق العوضي على الفيديو بقوله: "يا ترى عامله إيه يا ياسمين؟".



وظهرت ياسمين عبد العزيز في الفيديو وهي تضع المكياج أمام المرآة، بينما يقول لها كريم: "ياسمين.. أنتي مش قلتي مش هتعملي حاجة السنة دي في رمضان؟"؛ لتجيبه قائلةً: "ومين اللي قالك إني هعمل حاجة في رمضان السنة دي".

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