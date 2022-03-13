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الأحد، 13-03-2022 01:19 م

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بتعليق غريب

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الوكيل الإخباري - أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز حالة من الجدل بعد نشرها على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، مقطع فيديو لأحد الشباب وهو يصف حالته التي وصل إليها في الفترة الحالية.

وظهر الشاب في الفيديو وهو يقول: "الحمد لله أنا وصلت لمرحلة في حياتي كان نفسي أوصل لها من زمان، المرحلة دي اسمها مرحلة الجبلة.. اللي هي إن مهما حصل في حياتك.. عادشيي.. مش مهم.. مش لازم.. مش هتفرق".

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وعلقت ياسمين على الفيديو بقولها: "أنا في مرحلة الجبلة.. عادشييي.. مش مهم.. مش فارقة"، وصاحبت تعليقها بوضع إيموشن ضحك.

 

لها

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