أحمد سعد يقدم نصيحته للشباب بعد أربع تجارب زواج

الوكيل الإخباري- قدم الفنان أحمد سعد نصائح للشباب لاختيار زوجاتهم المستقبلية، مؤكداً أنه يقدم نصائحه تلك نتيجة خبرة زواج أربع مرات، كما تحدث عن سر تسمية ابنته عليا، وهو اسم زوجته، مؤكدًا أنه وافق على تسميتها بهذا الاسم إرضاءً لزوجته.

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وقال سعد خلال تصريحات إعلامية: "من خلال تجربة زواجي أربع مرات، شايف إن قمة النضج إنك تختار زوجة بتهتم بنفسها مش بتهتم بيك أكتر شيء وبتحب نفسها أوي علشان لما تحب نفسها أكتر حاجة تقدر تحبك، مش تقول إنها بتحبني أكتر حد في الدنيا لأ تكون بتحب نفسها وتهتم بنفسها، ويكون عندها كيان وبتحب كيانها لأنها لو بتحب كيانها هتقدر تحب كيانك ولو فاقدة أي شيء في حبها لنفسها مش هتحبك أكتر حاجة".



وعن سر تسمية ابنته على اسم زوجته، قال: "سميت بنتي على اسم مراتي لأن كان نفسها تسميها باسمها ووافقت منعًا للمشاكل في البيت".



وأردف أحمد سعد متحدثًا عن أغنيته "عليكي عيون" وكيف يستخدمها في حل الخلافات بينه وبين زوجته، قائلًا: "مراتي اتبسطت من أغنية عليكي عيون وأنا سمعتها ليها وإحنا مش بنكلم بعض، وبسبب الأغنية كلمنا بعض وعرفت إنها مؤشر حلو جدًا لأن اللي بيطلع من القلب واللي بيكون حقيقي بيوصل للناس كل ما نتخانق مع بعض ببعت لها الأغنية دي".



وعن مقابلته للممثل الأمريكي ويل سميث، كشف سعد طلبه بالمشاركة في عمل غنائي معاً، وقال: "لما قابلت ويل سميث سمع الأغاني بتاعتي وانبسط انبساط غير عادي، ولما سمع (وسع) كانت بالنسبة له مزيكا مختلفة وطلب مني نعمل مع بعض ديو.



وعن سبب تقبله نصائح شقيقه الفنان عمرو سعد بصعوبة، قال أحمد سعد: "عمرو سعد ألذ واحد في الدنيا، لكن طريقته في النصيحة تجيب شلل، أبقى متحمس لأغنية جامدة ويسمعها يقول إيه القرف ده".



وأضاف: "ممكن مثلا أقول له عمرو أنا فكرت في فكرة، يرد ويقول بتفكرني بنفسي سنة 2001، ببقى متضايق لكن بعد كده بعمل بكل نصايحه".



وتابع: "كل أغنية في الصاحب الجدع أو الأخ الجدع والحب غير المشروط، بتبقى معمولة وأنا في دماغي عمرو سعد".



وكشف سعد عن أن والدته من الشخصيات التي تحب تلقى الهدايا باستمرار.

وقال: "أمي قنوعة جدا وبتحب الهدايا، ربنا يبارك فيها بتحدد قدرك على قدر الهدية".



وأضاف: "دايما أجيب لها هدية وأرجع آخدها علشان بتنسى، وبعدين أهديها نفس الهدايا بالتقسيط علشان تفرح كذا مرة، بدل هدية كبيرة مرة واحدة".



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