أحمد فلوكس يوضح حقيقة تصريحات والده ضده - فيديو

الوكيل الإخباري - نشر الفنان أحمد فلوكس على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مكالمة تلفونية بينه وبين والده الفنان فاروق فلوكس رد بها على تصريح الأخير بأن ابنه أصبح يتجاهله ولا يتواصل معه.





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وفي البداية قال فلوكس الأب: "أنا مش كويس ولما بطلع أتكلم في البرامج بقول كلام كتير لأن أنا قلبي طيب والله".

ليوجه له والده رسالة اعتذار، قائلا: "أرجوك متزعلش مني"، ليرد عليه نجله أحمد: جزمتك فوق راسي، متشيلش جواك، دي لعبة ملكش ذنب فيها، أنت عارف إني بحبك جدًا، ومقصرتش معاك، ولو مجتش البيت عندك لظروف معينة أنت عارفها كويس، وأنا مش هطلع أشرح، وأتكلم في بيتي وحياتي الشخصية".





لها