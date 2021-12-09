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الخميس، 09-12-2021 04:58 م

أديل تحقق رقماً قياسياً بمبيعات ألبومها الجديد

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الوكيل الإخباري - حققت النجمة البريطانية، آديل، رقماً قياسياً بمبيعات ألبومها الجديد، حيث أصبح ألبوم 30، أول ألبوم يبيع أكثر من مليون نسخة في الولايات المتحدة منذ أكثر من عام.

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وقد بيع ما يزيد على مليون نسخة من الألبوم من 6 ديسمبر، كما يتصدر ألبوم أديل أعلى مخططات قائمة Billboard 200، وفقاً لمخططات "بيلبورد"، وشركة MRC Data.
وباع ألبوم أديل 692 ألف نسخة في الأسبوع الأول بعد إصداره في 19 نوفمبر، ثم باع 225 ألف نسخة في الأسبوع الثاني.


يشار إلى أن آخر ألبوم حقق هذا الرقم كان ألبوم "فولكلور" للمغنية تايلور سويفت، والذي بيع منه أكثر من مليون نسخة في الولايات المتحدة، في 24 يوليو 2020.

 

المصدر - زهرة الخليج 

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