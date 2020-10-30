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الجمعة، 30-10-2020 12:13 م

أسرة أحمد زكي تحرك دعوى قضائية لحراسة ممتلكاته

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الوكيل الاخباري - حركت أسرة الفنان المصري الراحل أحمد زكي، دعوى قضائية تطالب فيها بفرض حراسة على ممتلكاته التي أهدر بعض منها بعد وفاة نجله هيثم.

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ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية أن قرار أسرة أحمد زكي جاء على الرغم من تأكيد نقيب المهن التمثيلية المصري أشرف زكي بإنشاء متحف خاص لضم هذه المقتنيات.

 

وصرحت شقيقة الراحل أحمد زكي "منى عطية" ، بأنها "عقب جنازة الراحل طالبت أشرف زكي، باقتناء هذه الممتلكات لتكون في حيازة أسرته، إلا أنه رفض وصمم على وضعها في متحف خاص، ومرت الأيام والشهور، وفوجئت أسرته بإهدار هذه المقتنيات، وهو ما لا يليق بقامة فنية كبيرة مثل أحمد زكي".

وأكدت شقيقة أحمد زكي، أن أسرتها لا تطمع في ميراث أو ثروة الراحل، ولكن كل ما يهمهم هو أرشيفه، وممتلكاته الفنية، التي تشهد على تاريخ فنان كبير في مصر والوطن العربي، موضحة أنها قدمت فيديوهات لهيئة المحكمة تثبت من خلالها إهدار مقتنيات أحمد زكي، والعبث بها، وفقدان بعض منها.


وكشفت شقيقة أحمد زكي أنها دخلت غرفة العناية المركزة عقب مشاهدتها تاريخ أحمد زكي، وهو مغطى بالأتربة، وتحطم بعض من أشرطة أفلامه السينمائية، وناشدت منى وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم النظر في الأمر ومساعدتها في حفظ مقتنيات أحمد زكي، ومراعاة مشواره الفني والأعمال الهادفة التي قدمها للسينما وللمجتمع المصري.


وختمت شقيقة الراحل أحمد زكي، حديثها بأن أسرته متمسكة بالدعوى القضائية التي أقامتها للحفاظ على ممتلكاته.

 

سبوتنيك

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