أصالة تثير الجدل بعد خلع حذائها على المسرح - فيديو

الوكيل الإخباري - أثارت الفنانة أصالة نصري، جدلاً واسعاً، بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت به في آخر حفلاتها بجدة التي أقيمت الأسبوع الماضي.



وظهرت أصالة في الفيديو المتداول، وهي تقول: صرلي مدّة آخدة هالقرار ومتردّدة فيه انتو شو بدكن بطولي، الحلو صوتي، صح أو لا، شو رأيكن إذا قررت اشلح الصندل علشان أعرف أروح وأجي.

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وقامت أصالة بعدها بخلع حذائها على المسرح وتفاعل معها الحضور بالتصفيق.



وتداول الجمهور هذا الفيديو الذي اعتبروا انه عفوي صادر عن نجمة معروفة بالصراحة والعفوية وردود الأفعال دون تكلف.

المصدر - لبنان 24