السبت 28-08-2021
الوكيل الاخباري

اليونان: غرق سفينة شحن بعد اصطدامها بجزر صخرية

الأمن العام : تابعنا اختفاء شخص من جنسية عربية والتحقيقات أثبتت تعرضه للقتل

الجمارك تحبط تهريب مخدرات في جمرك جابر

سحب شهادة الدكتوراة من محمد رمضان

شركس : ندعو المواطنين لتجاهل شائعات مناهضي التطعيم

لبنان.. توقيف مركب سوري داخل المياه الإقليمية

الحكومة : المصادقة على موازنة البلديات الشهر المقبل

6 وفيات و1237 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الملك يلتقي رئيـس مجلس الوزراء الكويتي ضمن أعمال مؤتمر بغداد

لجنة الاوبئة : احتكار المطاعيم يؤخر انتهاء الجائحة

السبت، 28-08-2021 10:46 ص

أصالة تثير الجدل بعد خلع حذائها على المسرح - فيديو

ها


الوكيل الإخباري - أثارت الفنانة أصالة نصري، جدلاً واسعاً، بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت به في آخر حفلاتها بجدة التي أقيمت الأسبوع الماضي.

وظهرت أصالة في الفيديو المتداول، وهي تقول: صرلي مدّة آخدة هالقرار ومتردّدة فيه انتو شو بدكن بطولي، الحلو صوتي، صح أو لا، شو رأيكن إذا قررت اشلح الصندل علشان أعرف أروح وأجي.

اضافة اعلان

 

وقامت أصالة بعدها بخلع حذائها على المسرح وتفاعل معها الحضور بالتصفيق.

وتداول الجمهور هذا الفيديو الذي اعتبروا انه عفوي صادر عن نجمة معروفة بالصراحة والعفوية وردود الأفعال دون تكلف.

 

 

 

المصدر - لبنان 24

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-200-730x438

الفنانة لطيقة تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها - صور

Untitled-1-228

سحب شهادة الدكتوراة من محمد رمضان

جوزيف-عطية

الفنان جوزيف عطية يطرح عالحلوة والمرة - فيديو

لاىلا

شاهد ...الصور الأولى من شهر عسل الوليد مقداد وزوجته نور

16299712196825048

نجل غادة عادل يفاجئ الجميع بخسارة كبيرة في وزنه - صور

16189173031605301041

بسمة بوسيل تفاجئ تامر حسني بتورتة عيد ميلاده على المسرح - فيديو

أخبار متعلقة
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

دنيا بطمة تشعل مواقع التواصل في أحدث ظهور لها - صور

1280x960

النجمة العالمية تاليا تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها - صور

1152744_1576086102

هنا زاهد تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها - صورة