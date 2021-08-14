النجمة العالمية تاليا تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها - صور

الوكيل الإخباري - اثارت النجمة العالمية تاليا جدلا كبيرا بين الجمهور بعد نشرها صورتين لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيهما بإطلالة غريبة، اذ وضعت طيراً على رأسها وطيراً آخر على يدها، الأمر الذي استغربه المتابعون، الا انها حصدت اعجاب عدد كبير منهم.

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الجدير ذكره ان تاليا عرفت شهرة كبيرة في العالم العربي، بعد أن تمت دبلجة مسلسلاتها إلى اللغة العربية الفصحى في التسعينيات وأوائل سنوات الالفين، وخصوصا مسلسل روزاليندا، وإستطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً ولفتت الانظار بشكل واضح بين المشاهدين، الذين كانوا يطالبون بدبلجة مسلسلاتها بشكل خاص.





المصدر - الفن