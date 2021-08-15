دنيا بطمة تشعل مواقع التواصل في أحدث ظهور لها - صور

الوكيل الإخباري - اثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة الجدل في أحدث ظهور لها وتحديدا من خلال صورها التي نشرتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

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وفي التفاصيل أتت معظم تعليقات المتابعين في خانة واحدة وهي انهم لم يستطيعوا التعرف عليها لانها بدت مختلفة للغاية، منهم من رجح ان يكون السبب هو الفوتوشوب ومنهم من قال انها خضعت لعمليات تجميل اضافية غيرت ملامحها الاصلية.



وهذه ليست المرة الاولى التي تتحول صور دنيا بطمة الى موضوع جدال بين المعلقين خصوصا انها في الفترة الاخيرة اي بعد ولادة ابنتها الثانية تخضع للعديد من جلسات التصوير.













المصدر - الفن