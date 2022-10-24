أصالة تختتم مهرجان الموسيقى العربية وهؤلاء النجوم يتألقون معها

الوكيل الإخباري - تختتم المطربة السورية أصالة نصري مهرجان الموسيقى العربية الذي انطلقت فعالياته 20 أكتوبر (تشرين الأول) وتستمر حتى 3 نوفمبر (تشرين الثاني) في دار الأوبرا المصرية، ونشرت أصالة بوستر الحفل عبر حسابها على إنستغرام، ترويجاً لحفلها المقام في اليوم الختامي للمهرجان في دورته الـ 31.

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وبدأت فعاليات المهرجان بفيلم تسجيلي عن مئوية الموسيقار الكبير على إسماعيل بعرض موسيقى فيلم غرام في الكرنك وموسيقى فيلم الأيدي الناعمة.



ويستضيف المهرجان اليوم الإثنين الفنانين علي الحجار، ومحمد الحلو، وغداً تطرب الفنانة عفاف راضي الحضور بأغنياتها، وأيضاً رامي عياش، ثم كارول سماحة يوم الأربعاء 26 أكتوبر، بعدها تتألق ديانا حداد ومعها مدحت صالح الخميس 27 من الشهر نفسه، وفي اليوم التالي حفل عاصي الحلاني ونادية مصطفى.



ويحيى الموسيقار عمر خيرت حفلاً يوم 29 أكتوبر، ويلتقي صابر الرباعي بجمهوره يوم 30 أكتوبر، ثم ملحم زين وجنات يوم 31 أكتوبر، وفي يوم الثلاثاء 1 نوفمبر (تشرين الثاني) سيشارك في فعاليات المهرجان الفنان محمد الشرنوبي، ويوم الأربعاء 2 نوفمبر الفنان محمد منير، وتختتمها الفنانة أصالة نصري.

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