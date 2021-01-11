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الإثنين، 11-01-2021 11:48 ص

أصالة تنعى الموسيقار الراحل خالد فؤاد

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الوكيل الإخباري _ نعت الفنانة السورية اصالة الموسيقار الراحل خالد فؤاد الذي وافته المنيه عن عمر ناهز الـ 72 عاماً.

حيث انها نشرت مقطع فيديو لها من إحدى حفلاتها الفنية بحضور خالد فؤادوالتي أوقفت فيها الغناء للترحيب به، وسط تصفيق حاد من الجمهور، وارفقت الفيديو بتعليق قالت فيه : “لا تكفي الكلمات لتفسير حزني وغربتي فوق غربتي بغيابك.. سأبقى أُحاكي روحك الطيّبة وأدعو الله لك بالرّحمة والمغفرة ولنا الصّبر على فراقك”.

كما نشرت صورة للراحل وارفقتها بتعليق قالت فيه : “كان بمثابة والدي وكنتُ اُناديه ( أبي) .. كريماً جدّاً وخلوقاً ومهذّباً وحنوناً طيّباً .. سأفتقد خوفه عليّ واطمئنانه الدّائم .. سأفتقده كما أفتقد الغالين جدّاً منّ أحبّائي الّذين رحلوا .. أدعوا له اليوم كثيراً لأنّه كان يفيض بالحبّ وبالعطاء .. رحم الله أبي الحبيب الدّكتور المايسترو خالد فؤاد”.

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المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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