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الأحد، 09-07-2023 09:48 ص

أصالة تهنئ فائق حسن بيوم ميلاده : أنت استجابة دعوتي

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الوكيل الإخباري- لفتت الفنانة أصالة نصري الأنظار، برسالتها الرومانسية لزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم 9 تموز الجاري، مؤكدة أنه دعوتها التي استجابها الله لها.

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ونشرت أصالة رسالة ملأها الغزل والحب، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، مهنئة زوجها بعيد ميلاده، مؤكدة على حبها الكبير له.


وكتبت أصالة في رسالتها إلى فائق حسن: "وجودك بحياتي خلّى لحياتي معنى .. أسعدتني وأكتر من ما تمنيت أحببتني .. لو لم يطلع عليّ فجر جديد أنا معك ألف حياة كما تمنيتها عشتها بطيبك باهتمامك بعطائك بكرمك منّ كلّ الحياة اكتفيت".


أضافت أصالة: "كلّ سنة وأنت يا دنيتي سالم يا روحي بخير يا نور عيوني بصحة وعافية ونجاح ويحفظك ويحفظ محبتنا وتضلّك نور تضوي الدّنيي بقلب متل نقاوته قليل قابلت ، أنا بحبك وبحب حُبّك وكلّلي امتنان وحمد لربّ العالمين الّلي جمعنا ، دعيت ربّي يختار لي ما فيه خير إلي وعرفت استجابته لمّا شفتك يا كلّ الدّنيي يا حبيبي".

 

تفاعل الجمهور مع منشور أصالة الرومانسي لفائق حسن، وتلقت العديد من التعليقات التي هنأت الشاعر العراقي بعيد ميلاده، كما عبر المتابعون عن محبتهم داعين لهما بالسعادة والاستقرار.

 

ليالينا


 




 

 


 

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