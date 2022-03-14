أصالة نصري في موقف محرج

الوكيل الإخباري - تعرضت الفنانة السورية أصالة نصري لموقف محرج إثر قيامها بالإعجاب بإحدى التغريدات المسيئة للشعب الفلسطيني، ما تسبب بالهجوم عليها من متابعيها.



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وفي التفاصيل وضعت أصالة إعجاب على تغريدةٍ يقول صاحبها: "رحت فيها يا بوتين..مدام الفلسطينيين واقفين معاك.. ما وقف الفلسطينيون مع دولة إلا ضيعوها".



وبعد أن تعرضت أصالة لهجوم من متابعيها، قامت بإزالة الإعجاب، معتذرة منهم ومؤكدة أنها وضعته عن طريق الخطأ، وقالت: "مرّات بعمل لايك سريع من غير ما أعرف المحتوى وأكيد مو تبرير بس مرّه تانيه بنتبه".



وكان من بين التعليقات: "الناس تقرأ التغريدة بعدين تحط اللايك مو العكس"، "من أول ما شفت اللايك و انا كنت متأكده انو بالغلط او ما قريتي محتوى التغريده كلّه عمومًا انتي تعملي اللي بدّك".

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