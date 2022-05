الوكيل الإخباري-كشف "أكشاي كومار" أنه سيتخطى مهرجان كان السينمائي هذا العام (كان 2022) بعد أن أثبتت الإختبارات الإيجابية لـ Covid-19. هذه هي المرة الثانية التي يُصاب فيها ممثل Prithviraj لفيروس كورونا.

شارك أكشاي الأخبار المفجعة على تويتر، وقال في بيانه: "كنت أتطلع حقاً إلى تأصيل السينما لدينا في جناح الهند في كان 2022، لكن للأسف كانت نتيجة اختبار كوفيد إيجابية. الكثير من أطيب التمنيات لكم وللفريق بأكمله. سأفتقد حقًا التواجد هناك".