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الإثنين، 30-08-2021 04:34 م

حقيقة انضمام يزن السيد إلى حارة القبة

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الوكيل الإخباري - علم موقع "الفن" بشكل خاص وحصري أن الممثل السوري يزن السيد وقع عقد مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل "حارة القبة" مع المخرجة رشا شريتجي، ليكون آخر المنضمين إلى هذا العمل الشامي.

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وبذلك ينضم السيد إلى الممثلين الجدد الذين تعاقدوا على العمل ضمن المسلسل في هذا الجزء وهم أمل عرفة وفراس إبراهيم ونسرين الحكيم ورنا شميس وفاتح سلمان وتسنيم باشا وندى محفوض ومحمد الهيب وآخرون.


ويؤدي أدوار البطولة إلى جانبهم عباس النوري ونادين خوري ونادين تحسين بيك وفادي صبيح ومحمد حداقي.

 

المصدر - الفن 

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