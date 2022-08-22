أمير كرارة ينضم لـ PUBG MOBILE

الوكيل الإخباري-أعلنت ببجي موبايل (PUBG MOBILE) عن تعاون جديد مع النجم أمير كرارة، وذلك ضمن مهمة نهائية غامضة تشمل عناصر حصرية مخصصة داخل اللعبة. وستبدأ المهمة اليوم في 22 آب وستكون متاحة لجميع اللاعبين في المنطقة حتى 31 آب .



ويأتي هذا التعاون إلى جانب المهمة والعناصر داخل اللعبة، مع حزمة صوت أمير كرارة وصورة رمزية وإطار أفاتار.





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يذكر أن أمير كرارة شارك فى بطولة مسلسل “العائدون” وانضم له عدد كبير من الفنانين، من ضمنهم هانى رمزى وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار.



صدى البلد

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