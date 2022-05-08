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الأحد، 08-05-2022 11:12 ص

أنجين ألتان دوزياتان يتعرض لإصابة خطيرة

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الوكيل الإخباري - افادت وسائل اعلام تركية ان الممثل التركيأنجين ألتان دوزياتان قد تعرض لإصابة بالغة في ساقه، وذلك في موقع تصوير مسلسل "البربروس".

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وبدأت الحادثة عندما اصطدم حصان من الخلف بـ أنجين الذي كان ايضا فوق حصان آخر، الأمر الذي أدى الى اصابته.

 

وكان علّق أنجين ألتان دوزياتان على خبر تمديد مسلسل البربروس لجزء ثاني، اذ قال: "الامر لا يزال في مرحلة العمل، لا أعرف. ولن يكون من الصواب أن أتحدث".

الفن 

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