أول تعليق من سلمى صباحي بعد خضوعها لعملية جراحية في المخ

الوكيل الإخباري-حرصت الإعلامية سلمى صباحي أن تطمئن جمهورها ومتابعيها، على حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية في المخ.

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وكتبت سلمى صباحي في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: «الحمد لله، تمت العملية بسلام وأنا الآن راجعة إلى بيتي».



وتابعت سلمى صباحي قائلة: «وأنا الآن في فترة نقاهة تحت الملاحظة الطبية، وإن شاء الله سيتم الشفاء على خير... غمرتموني بحبكم، وأنا ممتنة لكم على دعواتكم الطيبة».



وكانت قد أعلنت الإعلامية سلمى صباحي عن خضوعها لعملية جراحية في المخ، وذلك من خلال نشر صورة لها في المستشفى.



صدى البلد