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الأحد، 18-07-2021 11:51 ص

أول ظهور للفنانة ريم عبدالله بعد وفاة والدها - فيديو

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الوكيل الإخباري - بأول ظهور لها بعد وفاة والدها الشهر الماضي، وجّهت الممثلة السعودية ريم عبد الله رسالة شكر الى متابعيها.

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وكشفت ريم في مقطع فيديو إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنها قررت العودة إلى عملها وحياتها الطبيعية وإنجاز إلتزاماتها، فيما وجهت الشكر لكل من قدَّم لها واجب العزاء في وفاة والدها، من أهل وأصدقاء ومتابعين.


وأشارت الى أنها إشتاقت لحياتها وعملها، موضحة أنَ الحزن مكانه في القلب.


وكانت ريم فُجِعت بوفاة والدها، نهاية الشهر الماضي، وعبَّرت عن حزنها لرحيله، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالمغفرة.


يُذكر أن ريم أحدثت ضجة كبيرة خلال مشاركتها في برنامج ستوديو 21"، الذي عرض في رمضان الماضي، بعد أن قلدّت العديد من نجمات مواقع التواصل الإجتماعي منهن مودل روز، بدور البراهيم وهند القحطاني، بالإضافة الى الإعلامية السعودية لجين عمران.

 

 

 

المصدر - الفن 








 




 

 


 

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