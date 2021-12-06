أيمن زيدان يتخلى عن دوره في كسر عضم

الوكيل الإخباري - علم موقع "الفن" بشكل حصري أن الممثل السوري أيمن زيدان إعتذر عن المشاركة في مسلسل "كسر عضم" مع المخرجة السورية رشا شربتجي بسبب عدم توصله إلى اتفاق مع الشركة المنتجة.

اضافة اعلان

ووفق معلوماتنا فإن مواطنة الممثل السوري عباس النوري مرشحاً لأداء دور البطولة في هذا المسلسل الاجتماعي إلى جانب عابد فهد.

ويشار إلى أن رشا شربتجي انتهت قبل أيام من تصوير الجزء الثالث من مسلسل "حارة القبة" في دمشق القديمة مع عباس النوري ورنا شميس وأمل عرفة ونسرين الحكيم وشكران مرتجي وآخرون.



المصدر - الفن