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الثلاثاء، 05-09-2023 11:16 ص

إسماعيل فرغلي يكشف عن اصابته بمرض خطير

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الوكيل الإخباري- كشف الفنان إسماعيل فرغلي عن أمر مفاجئ حصل معه خلال تصويره مسلسل "مكتوب عليا" مع الفنان أكرم حسني، والذي عُرض في موسم رمضان قبل الماضي.

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في حديثه ، قال فرغلي: "جالي ورم في زوري وربنا نجاني منه، كان على أحبالي الصوتية ووقتها كنت بصوّر مسلسل "مكتوب عليا". روحت لدكتور صديق قال لي إني بحاجة لعمل فحص للغدة، وعملت الفحوصات وتبين أن هناك ورمًا صغيرًا، وكان القرار الطبي واضحًا بضرورة استئصاله".


وتابع: "واجهت تحديًا حقيقيًا، حيث كنت في منتصف تصوير المسلسل، وكان يتعين علي أن أتخذ قرارًا سريعًا بين حياتي وبين عملي الفني.

 

واختتم :" بفضل الله وبفضل الدكتور الرائع الذي عالجني، تمت العملية بنجاح وتبين أن الورم ليس خطيرًا على الأحبال الصوتية، وهذا كان له تأثير كبير على روحي وتوجهي نحو الحياة".

 

لها


 




 

 


 

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