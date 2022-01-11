إلهام الفضالة تستعيد حضانة إبنتها

الوكيل الإخباري - بعد ان اختارت نور التميمي في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي الاقامة مع والدها خليل التميمي زوج الممثلة الكويتية الهام الفضالة السابق. نور البالغة من العمر 12 عاماً اختارت الاقامة مع والدتها بعد نحو شهرين من اعلانها اختيار الاقامة مع والدها.

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وشكرت الممثلة الهام الفضالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الله على استعادة حضانة ابنتها التي اختارت ان تعيش مع والدها لمنع والدتها لها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على غرار شقيقتها الاكبر فجر.

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