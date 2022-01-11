الثلاثاء 11-01-2022
الوكيل الاخباري

وزير الاوقاف : الوزارة لا تُلزم أي خطيب جمعة بخطبة موحدة

وزير الأوقاف : رفع علاوة العاملين في المسجد الأقصى

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أبوغنيمة وجرار

الملك وولي العهد يلتقيان لجنة تحديث القطاع العام - صور

إصابة شخصين أحدهما "عامل وطن" بحالة سيئة إثر حادث دهس في الجبيهة

الكسبي: الانتهاء من تنفيذ 4 مدارس بمنحة سعودية

زلزال بقوة 6.7 درجة في ولاية ألاسكا

"الداخلية" توقف العمل بـ"الإقامة الجبرية" لمدة 3 أشهر وتستثني حالات محددة - تفاصيل

"تجارة الأردن": تخفيض التعرفة الجمركية يطبق مع دول لم يوقع الأردن معها اتفاقيات تجارة حرة

قطر: وفاتان و4169 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 11-01-2022 04:56 م

إلهام الفضالة تستعيد حضانة إبنتها

7501631-99824784


الوكيل الإخباري - بعد ان اختارت نور التميمي في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي الاقامة مع والدها خليل التميمي زوج الممثلة الكويتية الهام الفضالة السابق. نور البالغة من العمر 12 عاماً اختارت الاقامة مع والدتها بعد نحو شهرين من اعلانها اختيار الاقامة مع والدها.

اضافة اعلان

 

وشكرت الممثلة الهام الفضالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الله على استعادة حضانة ابنتها التي اختارت ان تعيش مع والدها لمنع والدتها لها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على غرار شقيقتها الاكبر فجر.

 

الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
فهد-الكبيسي

فهد الكبيسي يعلق على فيديو أحلام وهذا ما كشفه

7682086-1458570119

تأجيل مشاهد كاريس بشار في جرائم صغيرة

74d122b5-f74d-4663-995f-938d5e288db4_16x9_1200x676

محمد رمضان ودينا الشربيني بأول صورة من كواليس المشوار

dac7957899cf3c58eb1cb2c24e2b7e36

أبو شهاب ومعتز عكيدا باب الحارة يجتمعان معاً - صورة

2019_8_27_20_18_25_786

شاهد..توأم إليسا تتصدر الترند والشبه بينهما لا يصدق

image_205816_ar

يوسف شمعون يطرح اغنية مغرومي فيي - فيديو