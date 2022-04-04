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الإثنين، 04-04-2022 12:19 م

إلهام شاهين ترد بقوة على هجوم مي العيدان عليها

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الوكيل الإخباري - ردت الممثلة المصرية إلهام شاهين على انتقادات الإعلامية الكويتية مي العيدان لها بعد ان طلبت منها أن "تحترم عمرها وتحتشم" وقالت إلهام : "أنا معرفهاش، معرفش مين مي العيدان دي، بس هي مالها؟! تحاسبيني ليه إني ألبس مفتوح أو مقفول، دي مسألة متخصكيش". 

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وتابعت: "قوّم نفسك ومش تقوم الآخرين، وكل واحد يبقى عنده الرقيب الذاتي، لكن ملهوش دعوة بالتاني".

 

وأضافت شاهين خلال حلولها ضيفة على برنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة طوال شهر رمضان على قناة المحور: "أنا طول الوقت بيجيلي رد فعل إيجابي على آرائي التنويرية وشجاعتي والشيء الجميل الذي أقدمه للمجتمع والجوائز التي أحصل عليها، لكن الإعلام يجمع كل من هم ضدي فيظهر أن العالم كله ضده، وهذا شيء غير صحيح .. الله يحرق السوشال ميديا بجاز".

 

الفن 

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