أحمد العوضي يوجّه رسالة إلى ياسمين عبدالعزيز

الوكيل الإخباري -كشف الفنان المصري أحمد العوضي، خلال لقاء أجراه مع برنامج "واحد من الناس"، عبر تطبيق "زووم"، إمكانية عودة المياه إلى مجاريها مع زوجته النجمة ياسمين عبدالعزيز، بعد انفصالهما مؤخراً.





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ورداً على سؤال الإعلامي عمرو الليثي عن إمكانية تعاون الثنائي مجدداً في أعمال فنية، ورؤيتهما في فيلم قريباً، أجاب أحمد العوضي "بالطبع.. لا يوجد مانع لذلك"، مؤكداً أن هذا أمر يسعده للغاية.



وعن سؤاله حول إمكانية لم الشمل مرة أخرى مع ياسمين عبدالعزيز، قال العوضي: "أمر الرجوع بيننا مسألة تتعلق بالمشيئة الإلهية".



وتابع: "أنا صرحت سابقاً أنني بحب ياسمين جداً.. والحب والاحترام والود سائد بيننا، ونتبادل المباركات والتهاني، فهي وجهت لي رسالة تهنئة عن مسلسل حق عرب، وأنا هنأتها عن إعلانها الجديد الذي صدر مؤخراً".



وأضاف: "إذا كُتب لنا الرجوع سنعود بمشيئة الله، ولو عدنا سنعلن للجميع، وياسمين عندي حاجة كبيرة جدا.. وأتمنى لها كل حاجة حلوة في الدنيا".



ورد عليه الليثي متمنياً لهما العودة، مشيراً إلى أنهما يجسدان نموذجاً رائعاً للفنانين الشركاء في العمل والحياة.

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