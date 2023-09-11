إليكِ موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل "الطائر الرفراف"

الوكيل الإخباري- ينتظر جمهور المسلسل التركي الأكثر شهرةً "الطائر الرفراف" عرض الموسم الثاني منه بفارغ الصبر، لاسيما أن شركة "OGMPictures" أصدرت الإعلان الترويجي له قبل أربعة أيام، ليحصل على 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية للمسلسل على "يوتيوب".

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وأعلنت الشركة المنتجة، يوم أمس، موعد عرض الحلقة الثانية من الموسم الجديد، إذ من المتوقع أن تُبَث يوم الجمعة الموافق 15 ايلول الحالي، ما لم يطرأ أي تغيير، حيث جرت العادة أن تُبث حلقات المسلسل في كل يوم جمعة خلال الموسم الماضي.



كما كشف عن أن "الطائر الرفراف" سيستمر من حيث توقف، ولن تكون هناك أي قفزة زمنية في الأحداث، وسيشاهد الجمهور صراع "فريد"، الشخصية الرئيسية في العمل، من أجل الحياة وعودته من الموت، وذلك بعدما أصيب بالرصاص في نهاية الموسم الأول.

زهرة الخليج