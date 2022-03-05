ابنة أحمد حلاوة تكشف تطورات حالته الصحية

الوكيل الإخباري - كشفت هبة ابنة الفنان أحمد حلاوة، عن آخر تطورات حالة والدها الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا.

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قالت هبة في منشور على حسابها الخاص بـ"فيسبوك": "بنعتذر بشدة لعدم الرد على الكم الهائل من التليفونات والرسائل وده دليل طبعًا على الكم المحبة الكبيرة اللي حقيقي فوق راسنا، بس أعذرونا من فضلكم بطمنكم جميعًا تحسن طفيف والوضع مستقر إلى حد ما.





وأضافت: "نتعشم في كرم ربنا نتجاوز المحنة على خير.. بشكركم جميعًا ورجاء الاستمرار في الدعاء لحد ما ربنا يتم بالشفاء التام".



لها

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