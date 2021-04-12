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الإثنين، 12-04-2021 01:51 م

تتماثل للشفاء

ابنة الفنانة عبير عيسى تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدتها

عل
الفنانة عبير عيسى


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكدت مُنية قديس ، ابنة الفنانة الأردنية عبير عيسى ، أن هنالك تحّسنا واضحا في الحالة الصحية للفنانة ، وتتماثل للشفاء، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

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وأشارت قديس ، الإثنين لـ"الوكيل الإخباري" ، أن والدتها - الفنانة عبير عيسى- في حالة صحية جيّدة ، وتابعت" خلال أيام ستخرج من المستشفى ، وما زالت تتلقى العلاج في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة عمّان".

 

ووجّهت قديس ، شكرها للأردنيين ، الذين تواصلوا معها من أجل الاطمئنان على صحة والدتها الفنانة القديرة ، لافتة أنها تقدّر كلّ شخص "مُهتم".

 

 

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