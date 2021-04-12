ابنة الفنانة عبير عيسى تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدتها

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكدت مُنية قديس ، ابنة الفنانة الأردنية عبير عيسى ، أن هنالك تحّسنا واضحا في الحالة الصحية للفنانة ، وتتماثل للشفاء، بعد إصابتها بفيروس كورونا.
وأشارت قديس ، الإثنين لـ"الوكيل الإخباري" ، أن والدتها - الفنانة عبير عيسى- في حالة صحية جيّدة ، وتابعت" خلال أيام ستخرج من المستشفى ، وما زالت تتلقى العلاج في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة عمّان".
ووجّهت قديس ، شكرها للأردنيين ، الذين تواصلوا معها من أجل الاطمئنان على صحة والدتها الفنانة القديرة ، لافتة أنها تقدّر كلّ شخص "مُهتم".
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