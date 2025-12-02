الثلاثاء 2025-12-02 02:30 م

مي عز الدين تتصدر الترند.. نشاط غير معتاد على إنستغرام يثير جدل - صورة

الثلاثاء، 02-12-2025 12:37 م

الوكيل الإخباري-   كشفت الفنانة المصرية مي عز الدين عن نظامها الغذائي الجديد بعد زواجها من طبيب التغذية أحمد تيمور، الذي يشرف شخصيًا على التزامها به. وشاركت عبر إنستغرام صورة وجبة صحية ضمت خضار مشوي وأرز قليل ودجاج مسلوق، مع تعليق ساخر عن صرامة النظام.

ولاحظ الجمهور تغيرًا في نشاط مي على السوشيال ميديا بعد الزواج، إذ بدأت تشارك تفاصيل حياتها اليومية وتعليقاتها المرحة على زوجها، فيما تباينت آراء المتابعين بين مرحّب بالانفتاح واعتباره تأثيرًا من زوجها أو مشاركته في إدارة حساباتها.

 

 
Image1_122025212298979994743.jpg

 

