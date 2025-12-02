مي عز الدين تتصدر الترند.. نشاط غير معتاد على إنستغرام يثير جدل - صورة

ولاحظ الجمهور تغيرًا في نشاط مي على السوشيال ميديا بعد الزواج، إذ بدأت تشارك تفاصيل حياتها اليومية وتعليقاتها المرحة على زوجها، فيما تباينت آراء المتابعين بين مرحّب بالانفتاح واعتباره تأثيرًا من زوجها أو مشاركته في إدارة حساباتها.
-
أخبار متعلقة
-
ريهام عبد الغفور تُثير الجدل بمنشور غامض
-
سعد لمجرد يُصدر بياناً بشأن تأجيل محاكمته في فرنسا - صورة
-
حياة الفهد تتعرّض لوعكة صحية جديدة وتشعل قلق الجمهور
-
بعد استقرارها في مصر.. هكذا ردت سلاف فواخرجي على الحملات ضدها
-
هل تزوجت دينا الشربيني من كريم عبد العزيز؟ هذا ما كشفته إعلامية شهيرة
-
وفاة مارلين مونرو.. لغز هوليوودي مستمر بعد أكثر من ستة عقود!
-
تصريح مثير للجدل من طليق ماريتا الحلاني بعد كشفها أسباب الانفصال
-
بعد غياب 4 سنوات.. هند صبري تُعلن عودتها إلى موسم رمضان 2026