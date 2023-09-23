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السبت، 23-09-2023 03:34 م

هاني سلامة يكشف أمنيته قبل دخول التمثيل

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الوكيل الإخباري- أكد الفنان هاني سلامة، خلال ندوة تكريمه بمهرجان الغردقة لسينما الشباب، أنه قبل امتهانه مهنة التمثيل، كان سيكمل دراسته في الولايات المتحدة الأميركية، لكن نصحه والده بالعودة إلى مصر، وكان يحلم بأن يصبح طياراً، ولم يكن يفكر في السينما أو التمثيل واهتمامه بها أقل من العادي.

وأضاف هاني: "فوجئت بعد عودتي بمكالمة من مكتب يوسف شاهين لاختياري لبطولة فيلم المصير، بعد أن حالت ظروف سفري دون المشاركة في فيلم عرق البلح قبلها بسنوات".

وأكد أنه لم يكن قد اتخذ قرار الاستمرار في التمثيل بعد مشاركته في أول فيلم سينمائي له مع يوسف شاهين، ولم يكن يعرف ما إذا كان سيكمل المشوار أم لا".

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وأضاف: "الحظ موجود بنسب معينة في مشوار الفنان، لكن اختيارات الفنان تشكل جزءًا مهمًا وكبيرًا". 

 

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