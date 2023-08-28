هاني شاكر يعود إلى التمثيل بهذه الشخصية !

الوكيل الإخباري- كشف الفنان المصري هاني شاكر عن مفاجأة سعيدة لجمهوره حول مشروع جديد يعود فيه إلى عالم التمثيل، مؤكدًا أنه لن يقدم شخصية مطرب.

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وفي التفاصيل، قال هاني خلال لقاء تلفزيوني له إنه ينتظر منتجًا جادًا بسبب وجود فكرة جيدة من السيناريست أيمن سلامة لتقديم عمل فريد من نوعه، بحسب تعبيره.



وأشار شاكر إلى أن المسلسل سيضم كل تفاصيل الحياة اليومية من "حب وخداع"، مشيرًا إلى أنه سيظهر خلاله بشخصية "رجل أعمال".



وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بهذا الخبر، مشيرين إلى أن شاكر سيحقق نجاحًا لافتًا.

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