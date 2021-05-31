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الإثنين، 31-05-2021 09:04 ص

اشتهر بدور طرزان.. الموت يُغيب نجم عالمي شهير

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الوكيل الإخباري _ اعلنت السلطات الأمريكية عن وفاة نجم مسلسل طرزان الشهير في التسعينيات جوي لارا  عن عمر يناهز ال “58 عاماً” وزوجته غوين تشامبلين لارا عن عمر يناهز ال “66 عاماً” ، وذلك إثر تحطم طائرة خاصة كانت تقلهما إلى بالم بيتش ب ولاية فلوريدا.

حيث تحطمت الطائرة في بحيرة بيرسي بريست بولاية تينيسي الأمريكية بعد وقت قصير من إقلاعها، وحاولت خدمات الطوارئ إنقاذ أي من الأفراد الذين كانوا على متن الطائرة، ليعثروا على طفلين بالغين من زواج غوين الأول هما مايكل شامبلن وإليزابيث هانا.

وقد تم فتح تحقيق لمعرفة سبب تحطم الطائرة.

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واشتهر جوي بدور طرزان في سلسلة المغامرات التلفزيونية من العام 1996 حتى العام 2000، كما حقق نجاحاً كبيراً بنفس الدور في فيلم الحركة والإثارة “طرازان في مانهاتن” الذي صدر في 1989، وعاش جوي وغوين حالة حب لفترة طويلة، وتزوجا في العام 2018.

 

 

المصدر : الامارات نيوز


 




 

 


 

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