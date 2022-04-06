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الأربعاء، 06-04-2022 11:31 ص

الأطباء يرفضون إجراء الجراحة لسمير صبري للمرة الثالثة

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الوكيل الإخباري - للمرة الثالثة على التوالي يرفض الأطباء بمستشفى المعادي العسكري إجراء الجراحة للفنان سمير صبري والتي كان مقرراً إجراؤها صباح اليوم الثلاثاء بعد تحضير الفنان الكبير وتجهيزه لدخول غرفة العمليات.

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وكان الأطباء قد قرروا تأجيل إجراء العملية الجراحية الدقيقة في القلب للفنان الكبير سمير صبري للمرة الثاثلة، وذلك بسبب سوء حالته الصحية والتي لا تسمح له بإجراء هذه العملية الصعبة نظراً لتداعياتها السلبية على صحته خلال الظرف الراهن.

 

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