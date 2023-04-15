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السبت، 15-04-2023 12:59 ص

الأمن المصري يصدر بيانا بشأن مسلسل جعفر العمدة

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الوكيل الاخباري - كشفت وزارة الداخلية المصرية، سبب إزالة لافتة مسلسل جعفر العمدة المثيرة للجدل بمدينة أشمون في محافظة المنوفية.اضافة اعلان


لافتة "جعفر العمدة" في أشهر الميادين تثير أزمة في مصر.. والأمن يتدخل
وأوضحت الداخلية في بيان، أن سبب إزالة لافتة مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، جاء لكونها بدون ترخيص ضمن حملة إشغالات.

وتدخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بالمنوفية في مصر، بعد وضع لافتة على أحد أشهر ميادينها، والتي تحمل المباركة لشخصية "جعفر العمدة" في مسلسل محمد رمضان والتي أثارت جدلا واسعا.

وقام مجلس مدينة أشمون في محافظة المنوفية، بإزالة لافتة الاحتفال ببراءة جعفر العمدة الذي يقوم بدوره الفنان محمد رمضان، بعد أن علقها أحد الأهالي تعبيرا عن فرحته بإخلاء سبيل جعفر العمدة.

وقام أهالي مركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية، بتوزيع الشربات على العابرين في الطرقات، وذلك فرحا بخروج جعفر العمدة من مركز الشرطة، حيث كتبوا عليها "ألف مليون مبروك البراءة للمعلم جعفر العمدة".

وتحت عنوان"بمناسبة الإفراج عن جعفر العمدة"، ظهرت صور بعض الشباب وهم يحملون أكواب شربات بالموز لتوزيعها على المواطنين في منطقة سموحة في محافظ الإسكندرية بعد إذاعة الحلقة رقم 20، من مسلسل جعفر العمدة، والتي حصل فيها بطل المسلسل محمد رمضان على براءة بعد حبسه ظلما. ( روسيا اليوم )

 




 

 


 

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