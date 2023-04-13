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الخميس، 13-04-2023 01:14 م

محمد رمضان يرد على تشبيه الجمهور لـ جعفر العمدة بـ مسلسل عائلة الحاج متولي

مسلسل-جعفر-العمد


الوكيل الإخباري- رد الفنان محمد رمضان على تشبيه الجمهور لـ مسلسل جعفر العمدة، بـ مسلسل عائلة الحاج متولي، للفنان الراحل نور الشريف، بسبب زواجه من 4 سيدات، حيث أكد أن هذا التشبيه غير صحيح إطلاقًا، وأن قصة جعفر العممدة تختلف تمامًا عن عائلة الحاج متولي.

فتحدث محمد رمضان عن هذا التشبيه، خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى، في برنامج الرديو بيضحك، حيث قال: قصته بعيدة تمامًا عن أي مسلسل أتقدم، الناس كانوا حاسين انه شبه عائلة الحاج متولي، لكن مسلسلنا مختلف تمامًا، وزوجات جعفر العمدة مش الخط الرئيسي، بل غياب ابنه هي القصة.

وتابع محمد رمضان: دايمًا عندنا انطباع أن الراجل الشرقي عنيف مع المرأة، وعلى طول طريقة كلامه حادة، لكن دا الحقيقة لأ، أنا أبويا راجل مصري متحضر وعمري ما شوفته بيزعق لأمي، وكان مهم في جعفر العمدة أننا نلقي الضوء على نماذج مصرية أصيلة.

وفي سياق آخر، كان أعرب محمد رمضان عن سعادته الكبيرة، بنجاح مسلسل جعفر العمدة، وتصدره تريند مواقع التوصل الاجتماعي، حيث أشار إلى أن العمل نال على إعجاب الجمهور لأنه حقيقي ويشبههم، فصُناع المسلسل تعمدوا لديهم رؤية بما يحتاجه الجمهور، حسب وصفه، قائلًا: الحمد لله دلوقتي سعيد جدا بردود الأفعال على مسلسل جعفر العمدة، حسيت أن عيلة العمدة بقت عيلة كل مصري، قدرنا نعمل اللي المفروض يحصل، أن الدراما المصرية تصبح هي التأثير الأكبر في الشارع العربي.

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القاهرة24

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